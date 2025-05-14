Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что резкие заявления о новых санкциях против России без реальных шагов могут ударить по репутации Евросоюза. По их словам, подобные слова без подкрепления действиями выглядят как блеф и могут ослабить влияние ЕС.

Один из европейских дипломатов в разговоре с Reuters высказался прямо: «Вы держите санкции как козырь, но если угрожаете ими, не имея желания или возможности реализовать — это, извините, балаган».

Теперь к сути. ЕС готовит уже 17-й пакет антироссийских санкций. Предположительно, включат в него ограничения против так называемого «теневого флота» — судов, которые якобы помогают обходить прежние меры. Согласовать этот пакет собираются буквально на днях — 14 мая, аккурат перед переговорами России и Украины в Стамбуле.

Но вот загвоздка: даже этот, казалось бы, «облегчённый» пакет вызывает трудности. Один из дипломатов честно признался: никакого особого энтузиазма по поводу санкций в ЕС уже нет. Идёт борьба даже за базовые положения. Опасение одно — Москва может счесть всё это блефом.

Тем не менее, по информации Reuters, согласовать меры на этот раз может быть даже проще, чем раньше. Причина простая — крупные цели уже «отстреляли», остались второстепенные. Ранее основные трудности вызывали попытки ударить по энергетике — при всем этом Венгрия и Словакия сильно зависят от российского топлива.

По его данным Handelsblatt, 17-й пакет уже якобы согласован, но из него вычеркнули всё спорное, чтобы не нарываться на вето со стороны тех же Венгрии или Словакии. Евросоюз, по мнению дипломата, упёрся в потолок санкционных возможностей.