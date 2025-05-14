Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы в попытке вмешательства во внутренние дела страны. По его словам, Киев при поддержке оппозиционной партии «Тиса» пытался сорвать венгерский референдум о вступлении Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в развязывании «клеветнической кампании», целью которой было сорвать референдум о вступлении Украины в Европейский союз. По словам политика, за акцией стояли украинские спецслужбы, действовавшие при поддержке венгерской оппозиционной партии «Тиса». Об этом Орбан заявил в видеообращении после экстренного заседания Совета обороны.

Он подчеркнул, что Будапешт подвергся скоординированной атаке, направленной на подрыв суверенного решения венгерского народа. «Такого еще не бывало, чтобы местная партия участвовала в операции иностранной разведки», — отметил Орбан. Он уверен, что попытки давления продолжатся, но спецслужбы Венгрии уже приведены в состояние полной готовности.

Напомним, что конфликт между странами вспыхнул после заявлений Службы безопасности Украины (СБУ) о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии. По версии украинской стороны, двое бывших военных собирали информацию о вооруженных силах в Закарпатской области и оценивали настроение местных жителей по вопросу возможного ввода иностранных, в том числе венгерских, миротворцев.

Вскоре после этого в Будапеште задержали украинца, обвинённого в шпионаже. Он был депортирован. Киев, в свою очередь, назвал это «охотой на ведьм».

В ответ на обострение, Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Дипломаты обеих стран были высланы.

Кроме того, Орбан вновь выступил резко против евроинтеграции Украины. По его мнению, у Киева нет четких границ, сильной экономики и полноценного суверенитета. Он утверждает, что вступление Украины в ЕС может стать «приглашением к бесконечной войне».