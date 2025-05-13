Угрозы объекту нет — огонь локализован, все службы работают в штатном режиме. В тушении участвуют силы космодрома, задействована спецтехника.

Пожар рядом с Циолковским удалось локализовать — опасности для города нет, космодром Восточный продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщил «Роскосмос» в своём телеграм-канале.

Спецслужбы продолжают тушение. Приняты меры, чтобы огонь не подобрался к стратегически важному объекту. В «Роскосмосе» подчеркнули, что Восточный не просто наблюдает со стороны, а активно участвует в противопожарных мероприятиях.

Напомним, 13 мая МЧС сообщило, что огонь подобрался вплотную к закрытому городу. Горел лес в Свободненском районе Амурской области, фронт пожара растянулся на восемь километров. Что, впрочем, для нынешнего сезона не является необычным: лесные пожары охватили Бурятию, Забайкалье и Амурскую область. Везде введены ограничения — где особый противопожарный режим, где режим ЧС: в Бурятии — региональный, в Забайкалье — федеральный.