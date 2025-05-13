Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией невозможно без согласия президента Владимира Путина.

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией невозможно без участия российского президента. По его словам, все стороны конфликта должны сесть за стол переговоров, включая Москву, Киев и представителей стран Запада. Только таким образом можно будет добиться прекращения боевых действий и выработать реалистичное решение.

Уиткофф заявил, что Трамп поставил обеим сторонам жёсткое условие. Украина и Россия должны начать диалог. Если этого не произойдёт, США могут полностью выйти из процесса урегулирования конфликта. По его мнению, Вашингтон готов быть посредником, но не будет вмешиваться бесконечно.

В числе ключевых тем переговоров Уиткофф назвал статус Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Также он отметил важность обсуждения будущего Запорожской АЭС и обеспечения Украине выхода к Днепру и Чёрному морю. По его мнению, эти вопросы можно решить, если все стороны сядут за стол переговоров и проявят готовность к компромиссам. Он уверен, что можно найти нестандартные, творческие решения.

Спецпредставитель заявил, что ведёт переговоры не только с представителями России и Украины, но и с лидерами в сфере национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Европа и США настаивают на 30-дневном прекращении огня, которое может стать первым шагом к дальнейшему диалогу.

Ранее обсуждалась идея, что США могут принять участие в управлении украинскими атомными станциями. Владимир Зеленский подтверждал переговоры с американской стороной по поводу ЗАЭС. Однако Москва чётко заявила: передача контроля над станцией исключена, как и любые территориальные уступки.

Дональд Трамп не исключил личного участия в переговорах, которые могут пройти 15 мая в Турции. Владимир Зеленский заявил, что готов к прямому диалогу с Путиным и будет ждать его в Стамбуле. Европа и США готовы усилить давление на Москву, если переговоры не начнутся.

Москва дала понять: она открыта для переговоров, но не примет давление. В Кремле подчеркнули, что не намерены вести разговоры на языке угроз. Сначала — обсуждение условий перемирия, потом — сам переход к нему. Делегация России будет направлена в Стамбул, однако её состав пока не объявлен.