Совет ИКАО признал Россию ответственной за крушение рейса MH17, поддержав иск Нидерландов и Австралии о нарушении международной авиационной конвенции.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заняла сторону Австралии и Нидерландов в споре, связанном с крушением рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщило правительство Нидерландов. Обвинения касаются нарушений Россией Чикагской конвенции — документа, который запрещает применять силу против гражданских воздушных судов.

Иск от Канберры и Амстердама был подан в 2022 году. Они утверждают, что Россия не только нарушила нормы международной авиационной безопасности, но и должна возместить причинённый ущерб. ИКАО с этим согласился — «подавляющее большинство» членов Совета поддержало требование о компенсации. Ожидается, что в ближайшие недели будет решаться, в каком именно виде и размере это возмещение должно быть выплачено.

Австралия и Нидерланды также настаивают на переговорах с Москвой — под наблюдением Совета ИКАО. По их мнению, это необходимо, чтобы процесс был прозрачным, с чёткими сроками и не превращался в бесконечную волокиту.

Москва, в свою очередь, покинула спор ещё летом прошлого года. В МИД заявили, что Россия не участвовала в техническом расследовании и не была допущена к работе Совместной следственной группы (ССГ), в которую вошли страны, заинтересованные в обвинении России — в том числе Австралия, Бельгия, Нидерланды, Украина и Малайзия. Россия считает, что выводы следствия противоречивы и содержат ошибки.

Напомним, что ещё в 2019 году президент Путин заявлял: у России есть собственная версия случившегося с MH17, но Запад «назначил виновного» заранее.