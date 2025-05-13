Эрдоган призвал Зеленского воспользоваться шансом на диалог с Москвой и предложил Турцию как площадку для мирного диалога.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность начать мирные переговоры. По его словам, всеобъемлющее прекращение огня могло бы стать крепкой почвой для начала диалога.

Пресс-служба турецкого лидера написала в X, что Анкара готова принять делегации обеих сторон у себя. Эрдоган считает прямые переговоры между Киевом и Москвой «чрезвычайно важными» и выразил готовность сыграть роль мостика в этом процессе.

Зеленский, не растерявшись, написал в своём телеграм-канале: разговор был конструктивный, обсуждали будущую встречу в Турции. Он подтвердил, что готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным.

При этом Зеленский подчеркнул — прекращение огня должно быть не только на словах. Нужно обеспечить чёткий контроль и наблюдение за его соблюдением.

К слову, чуть раньше, 10 мая, в Киеве прошли переговоры с участием лидеров Франции, Германии, Польши и Великобритании. Итогом стало совместное заявление с призывом к России остановить огонь минимум на 30 суток с 12 мая.

Москва не осталась в стороне. Путин заявил о готовности к прямым переговорам в Стамбуле — без условий, 15 мая. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил: делегация поедет, но кто именно — пока секрет.

Зеленский ответил, что лично будет ждать Путина в Турции. По некоторым данным, он готов лететь в Стамбул даже без формальной договорённости о прекращении огня.