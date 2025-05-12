К 2050 году Россия намерена занять лидирующие позиции на рынке нефти и газа Азии.

К 2050 году Россия метит в первую строчку списка крупнейших экспортеров нефти и газа на азиатском рынке. Об этом написал вице-премьер Александр Новак в журнале «Энергетическая политика». Сейчас страна входит в тройку лидеров по добыче нефти и занимает второе место в мире по добыче газа. Доля России на мировом рынке нефти — около 10%, а по запасам природного газа — мы и вовсе номер один.

Ставка делается на восстановление и удержание объёмов: по нефти — 540 млн тонн в год, по трубопроводному газу — 197 млрд кубометров к 2036-му. Через 25 лет — целый триллион кубов добычи. Цифры не просто с потолка, а из «Энергостратегии-2050».

Но чтобы дойти до этих вершин, нужно не просто качать, а развивать — как говорится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Новак отметил, что львиная доля нынешних запасов нефти — это трудноизвлекаемые, обводнённые и истощённые участки (примерно 60%). Чтобы работать с ними, нужны налоговые льготы, новые геологоразведочные программы и технологии бурения, которые можно будет производить у себя, а не закупать у других.

Особое внимание — газу. Потенциал — свыше 5 трлн кубов неразработанных запасов, в том числе в Арктике и на шельфе. При грамотном подходе это даст свыше 50 млрд кубометров в год. Для этого Россия будет развивать сервисы и технологии по СПГ (сжиженному природному газу), расширять флот газовозов и строить специализированные хабы для перевалки и хранения. Также в планах — производство собственных бесшовных труб и труб большого диаметра. А ещё — крепкая кооперация с дружественными странами: строим вместе, торгуем вместе, выигрываем вместе.

Что до нефти — тут ставка на инфраструктуру: магистральные трубопроводы, порты, железные дороги, Восточный полигон. Всё это должно позволить к 2050 году полностью обеспечить поставки в Азию и укрепиться на первом месте в регионе.