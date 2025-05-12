В Турции ввели штрафы за нарушение правил поведения после посадки: теперь вставать с места до полной остановки самолёта запрещено

2 мая Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) выпустило циркуляр. В нём — новые правила поведения после посадки. Экипаж теперь обязан не просто попрощаться, но и напомнить, что вставать с мест, открывать багажные полки или ходить по салону до сигнала нельзя.

Если кто-то нарушит — это уже не просто нарушение порядка, а административное правонарушение. Со штрафами.

По словам SHGM, цель — повысить дисциплину и напомнить пассажирам, что несоблюдение правил может быть опасным. Курение, попытки покинуть место заранее — всё это создаёт риски. Теперь с этим будут строже.

Turkish Airlines уже внедряет новые правила. Экипажи проинструктированы. Пассажирам, нарушившим требования, будут грозить реальные санкции.

В России за нарушение порядка в транспорте — штраф от 2 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток (ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ). Авиакомпании с 2018 года могут вносить нарушителей в чёрные списки. Такие люди теряют право летать определёнными рейсами.

В 2023 году перевозчики предложили обмениваться этими списками. Минтранс поддержал идею. Обсуждается расширение оснований для попадания в реестр: например, повторные нарушения или агрессивное поведение.

С 2022 года в России экипажам разрешено использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Это — мера против авиадебоширов.

Турция идёт в том же направлении. Штрафы и строгий контроль — попытка не допустить проблем, пока они не вышли из-под контроля.