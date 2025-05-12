США и Китай договорились о смягчении условий торгового конфликта и продолжения переговоров о более сбалансированных экономических отношениях.

По итогам напряжённых переговоров в Женеве стороны договорились: пошлины снижаются, пусть и временно. Америка урезает тарифы на китайские товары с 145% до куда более сносных 30%, Китай отвечает зеркально — с 125% до 10% на продукцию из США. Всё это — на срок в 90 дней.

Министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян заявили: стороны хотят не вражды, а торговли. Более сбалансированной, честной, без взаимных упрёков и ультиматумов. "Никто не хочет рвать связи", — подытожил Бессент, давая понять, что Америка не стремится к полной экономической изоляции Китая, несмотря на весь предыдущий прессинг.

Ещё весной, 2 апреля, Трамп включил объявил о массовом введении пошлин на импорт из десятков стран. По факту, основным ударом оказался Китай. Тарифы на китайскую продукцию росли, вплоть до 145%. Ответ Пекина не заставил себя ждать: свои 125%. Притом КНР не скупилась в выражениях, назвав такие действия "ошибочной практикой".

Интересно, что, вопреки расчетам Белого дома, тарифная война сыграла на руку самому Си Цзиньпину. Западные аналитики — в частности, The Wall Street Journal — отмечали: из-за такой жёсткой риторики Трампа у китайского лидера резко вырос рейтинг. Его начали поддерживать даже те, кто ещё недавно критиковал за пандемийные запреты. Вот ведь парадокс: давление извне укрепляет позиции внутри.

Более того, Bloomberg подметил, что тарифная политика США пошатнула доверие к американскому рынку на глобальном уровне. В мире начали сомневаться в надёжности партнёра, который может в любой момент поменять правила игры.