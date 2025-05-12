Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что страна не рассматривает вступление в НАТО, сохраняя приверженность военному нейтралитету

Австрия не спешит в НАТО. И, похоже, вовсе туда не собирается. Уже 70 лет страна держится своего нейтралитета. Новый канцлер Кристиан Штокер, ставший весной этого года главой правительства, прямо сказал: вступление в Североатлантический альянс не планируется.

С 1955 года Вена обязалась не вступать в военные блоки и до сих пор эту клятву не нарушила. Причём не только на словах – на деле страна остаётся одной из самых экономных в вопросах обороны: менее 1% ВВП уходит на армию. В то время как большинство членов НАТО давным-давно стремятся к планке в 2%, Австрия только к 2032 году планирует её достичь.

Тем не менее Штокер аккуратно, но прозрачно намекнул: было бы неплохо, если бы Франция распространила свою ядерную защиту и на Австрию. Учитывая, что Париж – единственная ядерная держава ЕС, идея не кажется уж такой фантастической.

Канцлер высказал ещё одну интересную мысль: раз Австрия нейтральна, почему бы не превратить её в площадку для международных переговоров? Идея не нова – Вена уже давно служит местом для важных разговоров. Вспомним хотя бы ядерные сделки с Ираном или мирные встречи по Ближнему Востоку. Так почему бы и сейчас не использовать этот статус – например, в диалоге по Украине?

Хотя в альянс Австрия не спешит, это вовсе не значит, что страна сторонится сотрудничества. С 1995 года она участвует в программе «Партнёрство ради мира» (PfP). Это не формальное членство, но близкий контакт. Австрийские солдаты были в Боснии, Косово, даже в Афганистане – плечом к плечу с представителями НАТО. Также страна участвовала в проектах по гражданской обороне и управлению кризисами. Взаимодействие есть, и оно рабочее. Просто без обязательств.

Тем временем, Европа меняется. Швеция и Финляндия, долгое время бывшие нейтральными, в 2023–2024 годах официально присоединились к НАТО. Ответ Москвы был ожидаем: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал расширение альянса угрозой безопасности России.