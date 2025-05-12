Польша выслала трёх российских дипломатов и закрыла консульство в Кракове на фоне обвинений в причастности Москвы к пожару варшавского торгового центра.

Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата и закрывает генеральное консульство России в Кракове. Это решение Варшава обосновывает подозрениями в причастности Москвы к пожару в крупном торговом центре Marywilska 44, который вспыхнул ровно год назад.

Официальное заявление сделала вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс. По её словам, три сотрудника российского генконсульства признаны лицами, «чьё пребывание в нашей стране нежелательно». Остальные четверо сотрудников — административно-технический персонал. Но именно дипломаты попали под горячую руку.

МИД Польши утром 12 мая окончательно решил: консульство в Кракове подлежит закрытию. Министр Радослав Сикорский связал этот шаг с расследованием пожара, произошедшего в мае 2024 года. Тогда крупный ТЦ на улице Marywilska 44 выгорел дотла. Уже вскоре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в пожаре якобы виновны российские спецслужбы, и часть подозреваемых якобы уже задержана.

Пожар в Marywilska 44 стал одним из самых разрушительных за последние годы. Польские СМИ сравнивали его с "черным воскресеньем" — по масштабам ущерба и общественному резонансу. И вот теперь он выходит на международный уровень.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию: Варшава «сознательно разрушает двусторонние отношения» и действует «вопреки интересам собственных граждан». Захарова пообещала, что ответ России будет «адекватным», хотя для обеих сторон он вряд ли окажется безболезненным.

Ранее Польша уже закрыла российское консульство в Познани. Теперь Краков. В строю у России остаётся только консульство в Гданьске. А у самих поляков всё ещё открыты миссии в Калининграде и Иркутске.