Бывший глава МИД Ливана призвал США убедить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией в Стамбуле, поддержав инициативу Путина.

США пора бы подтолкнуть Киев к прямым переговорам с Москвой — именно так высказался бывший министр иностранных дел Ливана Аднан Мансур. По его словам, это может стать поворотным моментом на пути к прекращению конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле, 15 мая — напрямую и без всяких предварительных условий. Инициативу поддержал и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что Турция готова предоставить свою площадку для встречи.

Мансур подчеркнул: "США должны убедить Владимира Зеленского участвовать в стамбульских переговорах. Это — шанс начать путь к мирному урегулированию". По его мнению, Турция — оптимальный посредник, ведь у неё устойчивые связи с обеими сторонами.

Французского президента Эммануэля Макрона экс-министр назвал фигурой второго плана, мол, ни одна европейская страна не способна выступить против воли США — слишком сильное у них влияние. И в подтверждение напомнил, как ЕС послушно поддержал американский выход из ядерной сделки с Ираном, не выразив ни возмущения, ни реального несогласия.