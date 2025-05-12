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Трамп потребовал от Украины согласиться на переговоры с Россией
Трамп призвал Киев немедленно согласиться на прямые переговоры с Москвой в Стамбуле.

Дональд Трамп снова высказался по ситуации вокруг Украины. На этот раз — с конкретным предложением. По его мнению, Киев должен незамедлительно согласиться на идею Москвы провести прямые переговоры в Стамбуле.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, не исключил, что по итогам встречи удастся достичь «реального перемирия». Он предложил встретиться в ближайший четверг — 15 мая, в Стамбуле, где раньше уже велись переговоры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, уточнил: цель разговора — не только устранить первопричины конфликта, но и обеспечить интересы России.

А вот Владимир Зеленский хоть и назвал инициативу «хорошим знаком», но настаивает: прежде чем разговаривать, нужно хотя бы на месяц прекратить огонь. Конкретно — на 30 дней, начиная с 12 мая. Путин тут же парировал: Мы и раньше предлагали, украинская сторона каждый раз все нарушала. Лучше уж сперва обсудить перемирие, а уже потом — выполнять.

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#россия #украина #трамп #зеленский #путин #переговоры #перемирие #стамбул #международная политика #прекращение огня
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