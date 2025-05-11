Эрдоган обсудил с Путиным возможность возобновления переговоров по Украине и предложил провести встречу в Стамбуле.

Эрдоган видит «окно возможностей» для выхода из конфликта. Президент Турции поддержал идею Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева и предложил провести встречу в Стамбуле.

По сообщению TRT Haber, во время телефонного разговора Эрдоган отметил, что сейчас — тот самый момент, когда можно реально добиться мира. Главное, по его словам, — полное и обоюдное прекращение огня, без которого никакие разговоры — не разговор.

Путин, в свою очередь, поделился впечатлениями от празднования 80-летия Победы в Москве, где не обошлось без дипломатических встреч. Кремль подчеркнул, что лидеры обсудили и дальнейшее расширение экономического сотрудничества, особенно в энергетике.

Что до самой инициативы, Путин озвучил её ночью 11 мая: начать уже 15-го числа, снова в Стамбуле, где ранее проходили переговоры до момента их обрыва. Также он заявил о готовности обсуждать реальное перемирие.