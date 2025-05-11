Турция готова сыграть роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной, предложив провести переговоры в Стамбуле. Эрдоган отметил, что достигнут «исторический поворотный момент», и призвал использовать его для прекращения боевых действий. В то же время, Украина выдвигает условия для перемирия, включая 30-дневное прекращение огня, а международные лидеры поддерживают усилия по восстановлению мира.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной вступил в «исторический поворотный момент». И это не просто красивая метафора. Он уверен, что сейчас — самый удачный момент, чтобы остановить боевые действия. А Турция, как нейтральный посредник, готова внести вклад в дело мира. Вплоть до организации переговоров на своей земле.

Идея провести прямые переговоры между Москвой и Киевом 15 мая в Стамбуле — инициатива, исходящая от президента России Владимира Путина. Он предложил встретиться «без предварительных условий». Такое предложение в условиях затянувшегося конфликта звучит как неожиданный, но важный шаг.

Эрдоган видит в этом шанс. Он заявил, что необходимо воспользоваться моментом, чтобы не просто заморозить ситуацию, а сдвинуть её в сторону устойчивого мира.

Он подчеркнул, что Турция не отстраняется, а, наоборот, хочет участвовать в процессе начала полноценного диалога и в восстановлении разрушенных территорий.

В Москве подтверждают, что готовы говорить. Причём не только ради картинки, а чтобы «устранить первопричины конфликта» — как выразились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: предложение о переговорах — это не жест в воздух, а сигнал о реальной готовности к мирному сценарию. Опыт предыдущих раундов в Белоруссии и Турции в 2022 году, по его словам, будет учтён. Тогда многое не получилось — стороны быстро ушли в глухую оборону. Теперь же, возможно, карты перемешаны иначе.

Президент Украины Владимир Зеленский сдержанно, но положительно отозвался о российской инициативе. Он назвал её «хорошим знаком», но сразу выставил условие: прекращение огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. И тут включаются западные партнёры. США, страны ЕС, в том числе Франция, Германия, Великобритания и Польша, поддержали эту идею. Более того, в совместном заявлении они дали понять: если Россия откажется, последуют новые санкции, в том числе по банковскому и энергетическому секторам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает 30-дневное перемирие именно как условие, а не как жест доброй воли. Путин в свою очередь признал: Россия в принципе за длительное перемирие, но есть «нюансы». Среди них — поставки западного оружия Украине и вопрос контроля за соблюдением режима тишины. То есть, Москва не хочет наступить на те же грабли, что и в предыдущие разы: дали передышку, а получили в спину. Путин напомнил, что на предложение временного перемирия на 9 мая Киев не ответил.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что шаг Путина недостаточен. «Нельзя вести переговоры, пока стреляют», — написал он в X. Макрон требует полного и немедленного прекращения огня как стартовой точки для мирного диалога. Его позиция проста: сперва тишина, потом разговор. Не наоборот.