Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в индонезийской провинции Ачех. Подземные толчки ощущались в Северной Суматре. Угрозы цунами нет, данные о жертвах и разрушениях уточняются.

В индонезийской провинции Ачех произошло сильное землетрясение. Магнитуда — 6,2. По данным местного агентства по метеорологии и геофизике, толчок случился на глубине 45 км. Эпицентр — в районе с частой сейсмической активностью. Время — 15:57 по местному (11:57 мск). Подземные колебания ощущались в разных населённых пунктах на севере Суматры.

Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Здесь часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Ачех — один из самых уязвимых регионов. Местные привыкли к толчкам. Но это землетрясение оказалось особенно сильным, вызвало панику.

Люди выбегали из зданий. Боялись обрушений. Эпицентр был рядом с густонаселёнными районами. Опасность цунами не зафиксирована — это немного снизило тревогу.

Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти собирают данные. Проверяют здания и инфраструктуру. По прогнозам сейсмологов, повторных толчков не ожидается. Но экстренные службы остаются наготове.

Есть риск повреждений в старых или плохо построенных зданиях. Сейчас специалисты осматривают постройки и просят людей не паниковать, следить за сообщениями властей.