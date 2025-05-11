Аракчи прибыл в Маскат на четвёртый раунд непрямых переговоров с США. В центре обсуждения — судьба ядерной сделки на фоне скорого истечения сроков СВПД и усилий Омана сохранить диалог.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Маскат — столицу Омана. Там проходит четвёртый раунд переговоров с представителями США. Делегацию встретили сотрудники МИД Омана.

Прошёл месяц с момента перезапуска переговоров. Они идут с перерывами. Последняя пауза — почти две недели — стала самой длинной. Несмотря на это, Маскат продолжает устраивать встречи. Оман сохраняет нейтралитет и помогает сторонам общаться.

Первый и третий раунды прошли в Маскате — 12 и 26 апреля. Второй — в Риме 19 апреля. Формат остаётся непрямым: Тегеран и Вашингтон избегают прямых контактов. Но стороны обмениваются предложениями — это уже шаг к сближению.

Переговоры возобновились после письма Дональда Трампа. В марте он написал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В письме были и предложения, и угрозы. США хотели новое ядерное соглашение. Иран отказался от прямого диалога, но согласился на разговор через посредников. Так начался новый этап.

СВПД подписали 10 лет назад — Иран и шесть стран (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия). Иран ограничивал ядерную программу, а санкции должны были снять. Но в 2018 году США вышли из сделки и вернули давление. В ответ Иран стал постепенно выходить из соглашения — начал обогащать уран и активизировал исследования.



