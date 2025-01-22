Урсула фон дер Ляйен призвала избежать экономической «гонки на дно» на фоне угрозы введения новых пошлин со стороны США. Глава Еврокомиссии предупредила, что чрезмерные торговые барьеры могут привести к взаимным убыткам и ухудшению глобальной экономической ситуации.

Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, явно понимает, что на фоне усиливающихся торговых споров и угроз со стороны США важно не скатиться в экономическое болото, где победителей не будет. Она призывает страны сотрудничать, искать баланс, а не бросаться в крайности. Слова бывшего президента США Дональда Трампа, что он готов ввести новые пошлины на товары из ЕС, как нож в сердце — они подливают масла в огонь торговой войны.

Урсула четко заявила, что чрезмерные санкции и тарифы могут привести к «гонке на дно». Если экономические войны продолжатся, всем участникам от этого будет только хуже. Европа, по ее словам, должна оставаться гибкой, не поддаваться соблазну изоляционизма, а наоборот, искать пути для инноваций, прогресса и совместного развития с другими странами. В этом контексте важно не забывать о «золотой середине»: нужно быть сильными, но не терять связь с глобальной экономикой.

Фон дер Ляйен указывает на важность нахождения этого самого баланса. Да, экономическая безопасность — вещь серьезная, но без стимулов для развития технологий можно просто застопориться. Эскалация конфликтов чревата серьезными последствиями — экономический разрыв, разрушение взаимной выгоды, которая получается от международной торговли. И все это для чего? Для того, чтобы никто не выиграл?

США и ЕС как две сестры-близнеца: их экономики связаны крепко, и это не только красивые слова. Понадобится всего один шаг назад, чтобы рухнуть. Более 3,5 миллионов американцев работают в компаниях ЕС, а еще миллион зависит от торговли с Европой. ЕС — крупнейший импортер цифровых услуг из США, да и сжиженный природный газ, которого Америка поставляет в ЕС, закрывает больше половины потребностей Европы. А общий товарооборот? Целых 1,5 триллиона евро, что составляет 30% мировой торговли.

Урсула прекрасно понимает важность диалога с США. Европа должна быть готова вести переговоры, даже если ситуация накаляется. Брюссель, говорит она, должен действовать прагматично, не теряя своих ценностей. Главное — это сохранение тех основ, на которых стоит ЕС. «Наши ценности неприкосновенны, но для их защиты в меняющемся мире надо менять подходы и быть готовыми к новым возможностям», — подчеркивает фон дер Ляйен.

А вот и новости от Трампа, который снова вернулся в Белый дом. Он, не стесняясь, заявляет, что дефицит в торговле с ЕС составляет гигантские 300 миллиардов долларов, и угрожает ввести пошлины на все импортные товары из Европы. Трамп обещает, что ЕС придется «платить высокую цену» за то, что они недостаточно покупают у Америки. Пошлины могут достигнуть 10–20%. Особенно если под удар попадут автомобили, лекарства и другие важные товары.