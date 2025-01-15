Министерство образования и науки России предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского, которые будут выплачиваться студентам и аспирантам, добившимся успехов в области востоковедения и государственного управления.

Министерство образования и науки Российской Федерации предложило интересную инициативу: учредить стипендии в честь Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Информация об этом опубликована на официальном сайте проекта нормативных актов. Эти стипендии будут выплачиваться студентам и аспирантам, которые продемонстрируют значительные успехи в области востоковедения и государственного управления.

Согласно предложению Минобрнауки, стипендии имени Жириновского получат следующие категории студентов и ученых:

Студенты и курсанты, занимающиеся востоковедением и госуправлением. Каждому из десяти студентов или курсантов, которые покажут себя в этих сферах, будет выплачена ежемесячная стипендия в размере 15 000 рублей.

Аспиранты и адъюнкты. Похожие условия: десяти аспирантам или адъюнктам, добившимся успехов в госуправлении, будет назначена стипендия в 20 000 рублей.

Стипендии будут присуждаться ежегодно, начиная с нового учебного года. Это важный шаг в поддержке молодых ученых и исследователей, а также в сохранении памяти о Владимире Жириновском.

Жириновский, основатель ЛДПР, ушел из жизни в апреле 2022 года на 76-м году после тяжелой болезни. Известный своими яркими выступлениями и эксцентричной манерой поведения, он оставил неизгладимый след в истории российского парламентаризма и общественной жизни.

За годы своей карьеры Жириновский значительно повлиял на развитие политической культуры в России, предложил множество законодательных инициатив и активно защищал интересы своей партии. Его наследие продолжает жить не только в политике, но и в науке, в том числе в образовательных учреждениях.

Жизнь Жириновского была тесно связана с востоковедением и госуправлением. Он закончил Институт восточных языков при МГУ в 1970 году, а в 1977 году завершил вечернее отделение юрфака МГУ. Позднее он стал доктором философских наук. Эти знания стали основой его политической карьеры.

После смерти политика был установлен памятник на его могиле на Новодевичьем кладбище, а в 2023 году выпущены марка и конверт с его изображением. Также один из самолетов «Аэрофлота» получил его имя.

Не можем не отметить, что спустя год после смерти Жириновского Владимир Путин подписал указ о подготовке торжеств по случаю его 80-летия, которое будет отмечаться в 2026 году. Важность этого события на государственном уровне подтверждена поручением президентом организации праздника председателю Госдумы Вячеславу Володину.