Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Минобрнауки предлагает учредить стипендии имени Владимира Жириновского
Министерство образования и науки России предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского, которые будут выплачиваться студентам и аспирантам, добившимся успехов в области востоковедения и государственного управления.

Министерство образования и науки Российской Федерации предложило интересную инициативу: учредить стипендии в честь Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Информация об этом опубликована на официальном сайте проекта нормативных актов. Эти стипендии будут выплачиваться студентам и аспирантам, которые продемонстрируют значительные успехи в области востоковедения и государственного управления.

Согласно предложению Минобрнауки, стипендии имени Жириновского получат следующие категории студентов и ученых:

  • Студенты и курсанты, занимающиеся востоковедением и госуправлением. Каждому из десяти студентов или курсантов, которые покажут себя в этих сферах, будет выплачена ежемесячная стипендия в размере 15 000 рублей.

  • Аспиранты и адъюнкты. Похожие условия: десяти аспирантам или адъюнктам, добившимся успехов в госуправлении, будет назначена стипендия в 20 000 рублей.

Стипендии будут присуждаться ежегодно, начиная с нового учебного года. Это важный шаг в поддержке молодых ученых и исследователей, а также в сохранении памяти о Владимире Жириновском.

Жириновский, основатель ЛДПР, ушел из жизни в апреле 2022 года на 76-м году после тяжелой болезни. Известный своими яркими выступлениями и эксцентричной манерой поведения, он оставил неизгладимый след в истории российского парламентаризма и общественной жизни.

За годы своей карьеры Жириновский значительно повлиял на развитие политической культуры в России, предложил множество законодательных инициатив и активно защищал интересы своей партии. Его наследие продолжает жить не только в политике, но и в науке, в том числе в образовательных учреждениях.

Жизнь Жириновского была тесно связана с востоковедением и госуправлением. Он закончил Институт восточных языков при МГУ в 1970 году, а в 1977 году завершил вечернее отделение юрфака МГУ. Позднее он стал доктором философских наук. Эти знания стали основой его политической карьеры.

После смерти политика был установлен памятник на его могиле на Новодевичьем кладбище, а в 2023 году выпущены марка и конверт с его изображением. Также один из самолетов «Аэрофлота» получил его имя.

Не можем не отметить, что спустя год после смерти Жириновского Владимир Путин подписал указ о подготовке торжеств по случаю его 80-летия, которое будет отмечаться в 2026 году. Важность этого события на государственном уровне подтверждена поручением президентом организации праздника председателю Госдумы Вячеславу Володину.

#лдпр #жириновский #министерство образования #стипендии
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
5
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
33
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
1
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
10
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
1
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
4
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
Разработка игр дорожает: всему виной не фотореалистичная графика, а неэффективное управление
2
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
14
Эстония получит первые РСЗО M142 HIMARS в 2025 году
+
В европейских магазинах появились видеокарты GeForce RTX 5080 – цены выше рекомендованных
4
В GTA VI появятся разводные мосты: фанаты нашли новую деталь в трейлере
+
Появилась информация о моделях Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление HyperOS 3
1
NVIDIA подтвердила обновленную генерацию кадров DLSS для графических карт RTX 40
3
«ИжТехМаш» начал выпускать серийные мотоциклы «Скаут-9» с полным приводом
1
После переноса выхода Assassin's Creed Shadows акции компании Ubisoft ещё упали
+

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
169
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
13
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
42
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
28
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
46
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
2
Про искусственный интеллект в играх
17
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
01:29
да видели его фотки ни раз.с засраным полом.ужас.у меня в подьезде чище
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Маэстро
01:28
ща погодь найду
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
01:28
как бомж живет.реально
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Маэстро
01:27
100% если развернутся там вход в его берлогу. Он сам выкладывал фото и говорил что это он.
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
01:27
двор точно его.бомжацкий угол
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Маэстро
01:26
фото чела там под вопросом зато, фото с авто и двор реально его
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
01:26
а кто сказал что фото в вк реальное.у меня там медведь ,но не значит же что это я)
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Маэстро
01:25
у меня есть видео, его не видно, но видно двор и его сортир, у него голос ни как не согласуется с фото в ВК, эта мразь постоянно мимикрирует под кого нибудь
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
01:23
фото ни о чем не говорит.кому надо найдут кто получал.он по лезвию ходит.сейчас за меньший треп набутыливают на реальные срока
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
zoxa
01:23
я проспал? что-то случилось? мы уже восхваляем либерасто-дерьмократов?
Минобрнауки предлагает учредить стипендии имени Владимира Жириновского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем