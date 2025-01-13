Президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве нейтральной площадки для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Сербия готова стать узловой точкой для проведения крупных международных переговоров. Такое мнение выразил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink TV. По его словам, Белград мог бы сыграть роль нейтральной сцены для встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

Вучич подчеркнул, что Сербия всегда держалась в стороне от глобальных конфликтов, но неизменно выступала за диалог. Он заверил, что страна способна обеспечить полную безопасность обоим лидерам. Кроме того, президент отметил, что сербы относятся к Трампу с максимальным доверием среди всех европейских народов, а Путина в стране воспринимают как одного из самых популярных мировых лидеров.

Обсуждения о возможной встрече уже заметили дипломаты и журналисты. Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц 12 января подтвердил, что такие переговоры действительно обсуждаются. Он добавил, что первые контакты между лидерами могут состояться сразу после инаугурации Трампа 20 января.

Кремль также выразил готовность к диалогу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что конкретные шаги будут предприняты после того, как Трамп официально вступит в должность.

Среди других вариантов площадок для встречи упоминалась Швейцария, однако именно Сербия громче всех заявила о себе как о предпочтительном месте для этого события.