В партии Фридриха Мерца выражают опасения, что внешнеполитические шаги Трампа сыграют на руку действующему канцлеру Олафу Шольцу, усилив его позиции перед выборами.

Немецкие политики, затаив дыхание, следят за инаугурацией Дональда Трампа. Аналитики из Христианско-демократического союза (ХДС) полагают, что это событие может перекроить политическую картину в Германии. Хотя ХДС сейчас лидирует в опросах, их позиции могут пошатнуться, если избиратели начнут больше доверять действующему канцлеру Олафу Шольцу.

В ХДС, ссылаясь на внутренние обсуждения, говорят о новых внешнеполитических вызовах, которые может принести возвращение Трампа в Белый дом. На этом фоне Шольц, которого СДПГ снова выдвинула в канцлеры, рискует стать героем-«хранителем демократии» в глазах избирателей.

Советники Фридриха Мерца переживают: если Трамп устроит резкие международные перемены, Германия неизбежно окажется в центре внимания как остров стабильности. Это может укрепить позиции Шольца, даже несмотря на трудности, которые переживает СДПГ.

В предвыборной кампании Трамп активно обещает решать мировые конфликты, будь то Украина или Ближний Восток. Для немецкой экономики, зависящей от стабильных рынков, такие заявления звучат тревожно.

Параллельно может вырасти популярность праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ), особенно если усилятся разговоры о миграции и безопасности. Такой расклад добавляет головной боли ХДС в борьбе за избирателей.

После декабрьского роспуска бундестага Германия готовится к досрочным выборам, назначенным на 23 февраля. Политическая арена кипит. По данным INSA, ХДС/ХСС пока впереди с 31%. Но СДПГ поднялась до 17%, а АдГ уверенно держится на уровне 20%.

Развал «светофорной» коалиции и вотум недоверия правительству Шольца в конце 2024 года только усилили интригу. Тем временем новый «Союз Сары Вагенкнехт» набирает 8% — это может сыграть роль решающего фактора в итоговом раскладе.

Фридрих Мерц старается держать лицо. На партийном собрании в Гамбурге он заявил: «Я не смотрю на инаугурацию Трампа, как кролик на удава». По его словам, фокус кампании ХДС останется на внутренних делах, даже если международная обстановка станет бурной.