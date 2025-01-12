Возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала оживленные обсуждения на международной арене. Канцлер Германии, Олаф Шольц, назвал это событие «неплохой новостью», отметив, что диалог между ключевыми лидерами может стать шагом к урегулированию конфликтов и важным шагом для стабильности на международной арене. В то же время Кремль заявил о готовности к диалогу, подчеркивая важность политической воли обеих сторон.

Возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, который скоро станет президентом США, активно обсуждается на международной арене. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал эту новость «неплохой».

Шольц считает, что диалог между лидерами двух стран может помочь решить многие вопросы. «Если президенты России и США встретятся, это хорошая новость», — заявил он. Канцлер добавил, что важно искать пути прекращения насилия в Украине. Германия, по его словам, продолжит поддерживать Киев, но условия мира не должны навязываться Украине извне.

Дональд Трамп ранее говорил, что готов встретиться с Путиным. Он хочет обсудить урегулирование конфликта в Украине и улучшение отношений между странами. 10 января Трамп заявил, что Путин заинтересован во встрече, и сейчас ведется подготовка. Точные дата и место пока не определены.

Кремль сообщил, что официальных запросов от Трампа пока не поступало. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, отметил, что президент России открыт для диалога. «Главное — политическая воля и желание сторон», — сказал он. Переговоры, скорее всего, станут возможными после инаугурации Трампа 20 января.

Швейцария выразила готовность принять переговоры. Представители МИДа страны заявили, что обеспечат все условия, если инициатива будет исходить от лидеров.