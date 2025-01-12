Евросоюз готовится к новым санкционным мерам против России. Польша настаивает на принятии 16-го пакета санкций к годовщине начала боевых действий на Украине, несмотря на разногласия между странами-членами ЕС.

Еврокомиссия планирует обсудить с членами ЕС новый пакет санкций против России. По данным польской радиостанции RMF, консультации начнутся 14 января. Польша стремится добиться принятия этих мер к 24 февраля, годовщине начала боевых действий на Украине. Москва называет санкции незаконными.

В ходе консультаций страны Евросоюза выскажут свои предложения и замечания. После этого Еврокомиссия разработает проект санкционного пакета. Его примут только при единогласной поддержке всех членов ЕС. Источники RMF предполагают, что согласование завершится к концу января или началу февраля.

С 1 января Польша председательствует в ЕС и активно продвигает принятие 16-го пакета санкций именно 24 февраля. Вместе со скандинавскими и прибалтийскими странами Польша предложила запретить импорт российского газа и СПГ, а также ограничить сотрудничество с российской атомной отраслью.

Не все страны поддерживают санкции против атомной отрасли России. Венгрия и Болгария выступают против, ссылаясь на проект «Росатома» по строительству новых блоков для АЭС «Пакш» в Венгрии. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также сомневается в эффективности таких мер. В 2024 году глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил зависимость Запада от российских поставок урана, назвав санкции против «Росатома» маловероятными.

15-й пакет санкций ЕС утвердил 16 декабря 2024 года. В него включили 54 физических лица, 32 организации и 52 судна. Брюссель считает их участниками обхода ограничений. В ответ Россия расширила список граждан ЕС с запретом на въезд.