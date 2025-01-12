В Сочи за сутки произошло два землетрясения, последнее из которых оказалось сильнее. Эпицентр находился недалеко от города, но жертв и разрушений удалось избежать. Эксперты связывают сейсмическую активность с ростом гор Кавказа.

В Сочи 11 января зафиксировали два землетрясения, последнее из которых произошло вечером около 21:00. По данным МЧС Краснодарского края, магнитуда второго землетрясения составила 3,9 по шкале Рихтера, что сделало его сильнее утреннего толчка. Эпицентр находился в 9 км от города, в районе горного села Пластунка, а глубина очага составила 5 км.

Толчки ощущались в 20:44. Несмотря на их силу, инфраструктура города и системы жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме. Пострадавших и разрушений не зарегистрировано. Очевидцы, по данным местных изданий, сообщают, что вечернее землетрясение было заметно мощнее, чем утреннее.

Ранее в тот же день, утром, на глубине 5 км зафиксировали толчок с магнитудой 3,5. Интенсивность составила 2 балла. Этот «рой землетрясений», как его назвала глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, связан с ростом молодых гор Кавказа, что является естественным геологическим процессом в этом регионе.

Сейсмологи отмечают, что подобные явления в Сочи случаются из-за его расположения в сейсмоактивной зоне. Жители города регулярно ощущают небольшие колебания.