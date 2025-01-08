Избранный президент США Дональд Трамп выразил понимание позиции России, противящейся вступлению Украины в НАТО. Он отметил, что понимает обеспокоенность Москвы, которая на протяжении долгого времени выступала против присоединения Украины к альянсу. По мнению Трампа, существовала договорённость, которая удовлетворяла обе стороны, но её нарушил действующий президент США Джо Байден, настоявший на праве Украины вступить в НАТО.

Избранный президент США Дональд Трамп выразил понимание позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО. На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, которую транслировал телеканал Fox News, Трамп заявил, что когда-то существовала договорённость, устраивавшая все стороны. Однако, по его словам, президент Джо Байден эту договорённость нарушил.

Трамп подчеркнул, что Россия с самого начала категорически возражала против вступления Украины в НАТО, и эта позиция была предельно ясной и неизменной. Он отметил, что это было «высечено в камне». Байден же, напротив, настаивал на праве Украины присоединиться к альянсу, что, по мнению Трампа, только обострило ситуацию и привело к эскалации конфликта.

Москва неоднократно заявляла, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу неприемлемо. Президент Владимир Путин подчёркивал, что отказ Украины от стремления в НАТО является одним из ключевых условий для начала переговоров. По его словам, изначальные договорённости предусматривали нейтральный статус Украины, но Киев впоследствии отказался от этого принципа и закрепил курс на вступление в НАТО в своей Конституции.

По словам Путина, в 2021 году Байден предлагал отсрочить вступление Украины в альянс на 10–15 лет, объясняя это неподготовленностью страны к полноценному членству. Однако, как утверждает российская сторона, дальнейших шагов в этом направлении предпринято не было.

Издание The Wall Street Journal писало, что советники Трампа предлагали создать демилитаризованную зону и отложить вопрос членства Украины в НАТО на 20 лет. Взамен предлагалось сохранить поставки оружия Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва не получала от администрации США официальных предложений по урегулированию конфликта вокруг Украины. Он отметил, что до инаугурации Трампа подобные решения остаются в компетенции действующей администрации Байдена.