Европа столкнулась с резким снижением газовых запасов на фоне холодной погоды и технических проблем в энергетической сфере. Низкий уровень резервов может усложнить подготовку к следующему отопительному сезону.

Европа столкнулась с ускоренным расходом газовых запасов из-за суровой зимней погоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные газохранилищ ЕС. Если в прошлом году заполненность резервов достигала 86% к этому времени, то сейчас показатель упал до 70%.

Главной причиной быстрого расхода газа стали необычно низкие температуры. Потребление выросло до рекордных уровней за последние семь лет. Впрочем, эксперты утверждают: полного дефицита топлива этой зимой не будет.

Однако, как метко подметила аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт, если запасы окажутся на минимуме к марту, то восполнение к следующему отопительному сезону станет задачей не из лёгких. А это уже прямой путь к скачкам цен.

Ко всем бедам добавились и технические проблемы. В Норвегии завод Hammerfest, который поставляет сжиженный газ, остановился из-за поломки компрессора. Европа, привыкшая полагаться на поставки СПГ, оказалась в непростом положении, особенно после прекращения транзита российского газа через Украину.

С 1 января 2025 года истёк контракт между Россией и Украиной на транзит газа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продлевать его не намерены. Российская сторона поддержала решение, делая ставку на альтернативные маршруты.

Для Европы же это стало очередным испытанием. Теперь остаётся рассчитывать на диверсификацию поставок — сжиженный газ из Норвегии, США и других стран станет ключевым элементом энергобаланса.

Если в марте уровень запасов окажется критически низким, это потребует значительных усилий и инвестиций для восстановления. А при нынешней волатильности энергорынков гарантировать стабильность крайне сложно.