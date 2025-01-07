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Алиев настаивает на привлечении к ответственности виновных в крушении лайнера AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует справедливости, настаивая на наказании виновных и полном раскрытии обстоятельств трагедии. Ситуация осложняется разными версиями событий и попытками сохранить независимость расследования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с семьями погибших в авиакатастрофе самолета компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), которая случилась в декабре в Казахстане. В ходе встречи он прямо заявил, что ответственность за трагедию лежит на «представителях Российской Федерации».

Алиев выступил с резкими заявлениями, подчеркнув, что Азербайджан ждет честного и прозрачного расследования. Президент отметил: «Мы требуем справедливости, наказания виновных и раскрытия всех обстоятельств этой трагедии».

Тем временем работа с черными ящиками продолжается. По словам Алиева, результаты анализа скоро прояснят картину. Оборудование уже отправлено в Бразилию, где был произведен самолет Embraer E190. Интересно, что Россия и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету СНГ, но Азербайджан настоял на независимом подходе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и принес извинения Алиеву за трагедию, произошедшую в российском воздушном пространстве. По версии Кремля, самолет пытался сесть в Чечне, когда регион подвергся атаке украинских дронов, что спровоцировало срабатывание систем ПВО.

Однако Алиев уверен, что причиной катастрофы стало радиоэлектронное вмешательство, а возможно, самолет случайно сбили огнем с земли.

На борту Embraer E190 находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Погибло 38 пассажиров, большинство из которых – граждане Азербайджана. Среди россиян, находившихся на борту, жертвами стали семь человек.

#азербайджан #авиакатастрофа #azal #ильхам алиев
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