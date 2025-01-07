Пост канцлера Австрии остался пуст после неожиданной отставки Карла Нехаммера. Президент Александр Ван дер Беллен поручил Герберту Киклю, лидеру ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), заняться переговорами о создании нового правительства.
Четвертого января стало известно, что переговоры о создании коалиции провалились. Нехаммер заявил, что уходит с поста канцлера и с должности председателя Народной партии (ÖVP).
Президент Ван дер Беллен отметил: без лидера и стратегии ÖVP оказалась в растерянности. А вот Герберт Кикль, наоборот, получил возможность показать себя и попробовать сформировать устойчивое правительство.
Парламентские выборы 29 сентября стали триумфом FPÖ — они взяли первое место. Но социалисты и ÖVP сотрудничать с крайне правыми отказались наотрез. Попытки создать коалицию с либералами из NEOS тоже успеха не принесли. Итог: политический кризис разрастается, а Нехаммер ушел с политической сцены.
Если договориться с ÖVP не получится, стране грозят новые выборы.
Протестующие критикуют Кикля и выражают тревогу из-за его жесткой позиции: FPÖ против мигрантов, за отмену антироссийских санкций и против армии ЕС.
У FPÖ уже был опыт в коалициях. Вспомнить хотя бы Хайнца-Кристиана Штрахе, который в 2010-х был вице-канцлером. Правда, его карьера рухнула после скандала на Ибице, где всплыли истории о "племяннице олигарха" и закулисных переговорах.