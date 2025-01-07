После неожиданной отставки канцлера Карла Нехаммера ультраправые из Австрийской партии свободы получили шанс возглавить страну. Герберт Кикль, лидер FPÖ, назначен на переговоры по формированию нового правительства.

Пост канцлера Австрии остался пуст после неожиданной отставки Карла Нехаммера. Президент Александр Ван дер Беллен поручил Герберту Киклю, лидеру ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), заняться переговорами о создании нового правительства.

Четвертого января стало известно, что переговоры о создании коалиции провалились. Нехаммер заявил, что уходит с поста канцлера и с должности председателя Народной партии (ÖVP).

Президент Ван дер Беллен отметил: без лидера и стратегии ÖVP оказалась в растерянности. А вот Герберт Кикль, наоборот, получил возможность показать себя и попробовать сформировать устойчивое правительство.

Парламентские выборы 29 сентября стали триумфом FPÖ — они взяли первое место. Но социалисты и ÖVP сотрудничать с крайне правыми отказались наотрез. Попытки создать коалицию с либералами из NEOS тоже успеха не принесли. Итог: политический кризис разрастается, а Нехаммер ушел с политической сцены.

Если договориться с ÖVP не получится, стране грозят новые выборы.

Протестующие критикуют Кикля и выражают тревогу из-за его жесткой позиции: FPÖ против мигрантов, за отмену антироссийских санкций и против армии ЕС.

У FPÖ уже был опыт в коалициях. Вспомнить хотя бы Хайнца-Кристиана Штрахе, который в 2010-х был вице-канцлером. Правда, его карьера рухнула после скандала на Ибице, где всплыли истории о "племяннице олигарха" и закулисных переговорах.