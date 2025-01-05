Депутат бундестага раскрыл возможные сроки визита Олафа Шольца в Москву. Канцлер Германии может отправиться на переговоры с Владимиром Путиным еще до досрочных парламентских выборов. Политологи обсуждают, какую роль эта поездка может сыграть в предвыборной кампании Шольца, а также как она отразится на международной повестке.

Канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, готовит поездку в Москву накануне досрочных парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля. Такую информацию озвучил депутат бундестага Родерих Кизеветтер из Христианско-демократического союза (ХДС), разместив соответствующий пост в соцсети X (заблокирована в РФ). Он отметил, что все больше сигналов указывает на возможную встречу Шольца с Владимиром Путиным до указанной даты.

Кизеветтер также упомянул о запланированной на март встрече Путина с новым президентом США Дональдом Трампом, хотя точного источника этих данных он не привел.

Досрочные выборы в парламент были объявлены после того, как президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг. Причиной стал провал вотума доверия правительству Олафа Шольца. Распад «светофорной» коалиции — альянса Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) — стал закономерным результатом: внутренние споры и потеря поддержки избирателей подорвали ее основы еще в ноябре.

По итогам осенних выборов в восточных регионах Германии СДПГ удержала лидерство лишь в Бранденбурге. А вот «Зеленые» и СвДП откровенно сдали позиции. Для коалиции это оказалось последним ударом, который лишь подтвердил утрату доверия большинства граждан.

Журналисты, включая сотрудников Der Spiegel, предполагают, что визит в Москву может быть попыткой Шольца улучшить свой образ перед выборами. В СМИ звучат версии, что канцлер может предложить инициативу по мирным переговорам, хотя Кремль уже категорически опроверг слухи о подготовке подобной поездки.

Рейтинг Шольца, как и его партии, продолжает падать. В нынешних условиях любая инициатива может стать решающей, особенно с учетом усиливающегося давления со стороны его главного оппонента — Фридриха Мерца.

Фридрих Мерц из ХДС/ХСС — основной конкурент Шольца на выборах. Его взгляды кардинально отличаются от политики действующего канцлера, особенно в международных вопросах. Мерц поддерживает предложение Эмманюэля Макрона о размещении войск НАТО на территории Украины и активно выступает за поставки Киеву дальнобойных ракет TAURUS. Шольц считает такие шаги чрезмерно рискованными, что, разумеется, вызывает критику. Россия, в свою очередь, предостерегает от использования этих вооружений против своих территорий.

Пока Германия поглощена предвыборной борьбой, международная повестка тоже не дает скучать. Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в США, готовится к инаугурации 20 января. Его резкая критика военной помощи Украине и заявления о стремлении к быстрому урегулированию конфликта вызывают интерес и тревогу. Путин подтвердил готовность встретиться с Трампом в любое время.