5 января 2025 года Греция понесла утрату: на 89-м году жизни скончался бывший премьер-министр страны Костас Симитис. Он оставил значительный след в истории Греции, сыграв ключевую роль в её экономических и политических преобразованиях.

Костас Симитис, человек-эпоха, ушёл из жизни на 89-м году. Его кончина 5 января 2025 года стала финальной точкой для целой главы в истории Греции. Политик оказался у штурвала в самый бурный период и вывел страну на новый курс, хоть и не без противоречий.

Утром 5 января Симитиса доставили без сознания в больницу Коринфа из его загородного дома. Врачи боролись за жизнь политика, но, безуспешно. Страна в трауре: объявлены четыре дня национальной скорби, а жители вспоминают его вклад в судьбу Греции.

Симитис родился 23 июня 1936 года в портовом Пирее. Семья у него была необычной: отец – участник сопротивления, мать – феминистка. Учёба в Марбурге и Лондонской школе экономики дала ему не только знания, но и крепкую базу для будущей политической карьеры. Работая в Афинском университете, он уже тогда обдумывал, как можно изменить Грецию.

В 1974 году Симитис вместе с соратниками основал партию ПАСОК. Он прошёл через множество высоких постов – был министром сельского хозяйства, промышленности, а потом, с 1996 по 2004 год, возглавлял страну как премьер-министр. За это время Греция вступила в экономический и валютный союз ЕС, добилась интеграции Кипра в Евросоюз и получила право на Олимпиаду-2004 в Афинах.

Не всё было гладко. Внутрипартийные разногласия по пенсионной реформе стоили Симитису поста главы ПАСОК в 2004 году. А позже он и вовсе покинул парламент, предупреждая о грядущем кризисе. Его предсказания сбылись, когда Греция окунулась в пучину жёсткой экономии.

Самой тёмной страницей в биографии Симитиса стал скандал со взятками от Siemens. Расследования выявили многомиллионные суммы, ушедшие в карманы чиновников. Этот эпизод бросил тень на репутацию политика, хотя его достижения перевесить не смог.



