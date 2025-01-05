Арест бывшего замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, обладателя звания Героя Армении, вызвал широкий общественный резонанс. Его обвиняют в халатности, повлекшей тяжёлые последствия в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Сам генерал вину не признаёт, а его защита называет дело политически мотивированным.

Генерал-лейтенант Тиран Хачатрян, некогда первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, оказался в эпицентре громкого уголовного дела. Ему предъявили обвинение в халатности, допущенной в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Суд избрал для него меру пресечения — два месяца ареста. Однако сам Хачатрян категорически отрицает свою вину.

Следственный комитет утверждает, что, возглавляя южную группировку войск, Хачатрян не организовал ключевой пункт управления и не выполнил ряд необходимых мер. По их словам, это привело к тому, что противник без особых трудностей захватил стратегически важные позиции.

Уголовное дело открыли 3 января 2025 года, а уже на следующий день Хачатряна задержали. Основание для обвинения — часть 3 статьи 376 Уголовного кодекса Армении, которая предполагает ответственность за халатность при отягчающих обстоятельствах.

Адвокаты генерала, Вараздат Арутунян и Армен Андрикян, заявляют, что у них не было возможности полноценно ознакомиться с делом — объём материалов превышает 1200 страниц. По их словам, обвинение носит необоснованный характер и строится на субъективных выводах следователей.

Кроме того, защита считает, что дело против Хачатряна — политически мотивированное. Генерал, по их мнению, стал «удобным» виновником поражения Армении в войне. Сейчас он находится в СИЗО «Вардашен», продолжая отрицать все обвинения.

Особенно примечательно, что в октябре 2020 года, в разгар войны, Хачатрян получил звание Героя Армении — высшую награду страны. Но уже в начале 2021 года его отправили в отставку.

Причиной стало его открытое несогласие с премьер-министром Николом Пашиняном по поводу эффективности российских комплексов «Искандер». Пашинян заявил, что ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%», а Хачатрян считал это высказывание несерьёзным и настаивал на необходимости корректной оценки характеристик вооружения.