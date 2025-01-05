Дональд Трамп раскритиковал планы Великобритании отказаться от добычи нефти и газа в Северном море, назвав это «грубой ошибкой». Он предложил вместо этого открыть регион для разработки традиционных энергетических ресурсов и отказаться от развития ветряных электростанций, считая их экономически нецелесообразными.

Дональд Трамп в своём заявлении подчеркнул, что отказ от добычи нефти и газа в Северном море может стать «очень большой ошибкой», и предложил сосредоточиться на традиционных источниках энергии, отметив, что стране следует «избавиться от ветряных мельниц».

Северное море долгое время было стратегическим энергетическим ресурсом для Великобритании. Однако планы отказаться от его разработки к 2029 году, как заявила нефтяная компания Apache, вызывают серьёзные дискуссии. Основные причины — высокие налоги и строгие экологические нормы, делающие добычу нефти и газа нерентабельной.

Повышение налога на сверхприбыль до 78% стало камнем преткновения для многих компаний. Это решение, принятое ещё в 2022 году на фоне роста цен на энергоресурсы, должно было компенсировать затраты на социальные программы. Однако нефтегазовые компании предупреждают, что такие меры снижают инвестиционную привлекательность региона.

Лейбористы ставят на развитие ветровой энергии, обещая увеличить её мощность до 60 гигаватт к 2030 году. Эти планы направлены на создание низкоуглеродной экономики и улучшение экологической ситуации. Однако Дональд Трамп неоднократно высказывал своё недовольство ветряными электростанциями, называя их «пагубными» для экономики и ландшафта.

Вопрос эффективности ветряных электростанций остаётся открытым. Трамп, как и многие критики, считает, что они не могут заменить стабильные поставки нефти и газа, которые играют ключевую роль в энергетической безопасности страны.

Правительство Великобритании стремится найти баланс между развитием возобновляемой энергетики и использованием традиционных источников. Доходы от нефти и газа планируется направить на поддержку зелёных технологий, что, по мнению лейбористов, позволит ускорить переход к углеродной нейтральности.