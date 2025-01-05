Белград рассматривает возможность выкупа долей российских компаний в стратегически важной компании NIS. Президент Александр Вучич заявил, что у Сербии достаточно средств для этой сделки, которая может стать ключевым шагом в условиях усиливающегося давления США.

Белград подумывает выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире RTS, рассуждая о возможных санкциях США.

Вучич уверил, что у Сербии хватает средств для этой сделки. По его словам, если NIS сейчас оценивается в €1 млрд, то выкуп российских долей обойдётся примерно в €600 млн. «У нас есть деньги, чтобы это сделать», — подчеркнул он. Президент добавил, что после такой сделки миллионы евро сразу попадут на счета «Газпрома».

Впрочем, Вучич тут же обратился к США с вопросом: действительно ли они хотят, чтобы столь внушительные суммы пополнили российскую казну?

В начале января Сербия ждёт официальный документ о санкциях США против NIS. Но, как заверил Вучич, страна не останется без топлива — запасов бензина и дизеля хватит на 85 дней. То есть, даже если санкции ужесточатся, кризиса в ближайшие месяцы не предвидится.

Однако Белград пока в неведении: снимут ли ограничения, если Сербия выкупит долю «Газпрома» полностью? Или же достаточно будет снизить российское участие в компании? Ответа на этот вопрос пока нет.

Чтобы подстраховаться, Вучич планирует обсудить поставки нефти с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Он рассматривает возможность использования «Адриатического нефтепровода» для доставки энергоресурсов в обход санкций.

По мнению Вучича, США в этой ситуации преследуют свои геополитические цели. Они хотят не просто надавить на Сербию, а привлечь её на свою сторону в борьбе за влияние в регионе.