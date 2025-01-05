В Воронеже введён режим чрезвычайной ситуации после падения украинских беспилотников. Решение связано с необходимостью оперативной ликвидации последствий и обеспечения безопасности жителей. Пострадавших нет, но несколько домов получили незначительные повреждения, а их жильцы временно эвакуированы.

В Левобережном районе Воронежа, где 4 января рухнули несколько украинских дронов, ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр Сергей Петрин пояснил, что такое решение приняли, чтобы побыстрее разобраться с последствиями атаки.

В своём телеграм-канале он написал, что режим ЧС упростит бюрократию, ускорит работу и поможет найти подрядчиков. Для горожан это ничего не меняет – никаких ограничений не будет.

Губернатор области Александр Гусев сообщил, что 4 января с помощью радиоэлектронных средств подавили не меньше пяти дронов. Однако некоторые всё же рухнули на жилые дома, из-за чего в нескольких квартирах выбило окна.

Жителей трёх домов, где обнаружили обломки беспилотников, эвакуировали ради их безопасности. Большинство отправились к родным и друзьям, а тех, кому некуда было идти, временно разместили в специально подготовленных пунктах.

По предварительным данным, ущерб ограничился выбитыми стёклами, пострадавших, к счастью, нет. Городские службы обещают в ближайшие дни установить новые стеклопакеты в повреждённых квартирах.

Минобороны уточнило: утром 4 января над Россией было уничтожено 16 беспилотников. Пять из них – в Воронежской области, остальные – в Ленинградской, Псковской и Курской.