Сербия оказалась перед лицом серьезных вызовов: США анонсировали новые санкции, которые могут затронуть ключевые экономические интересы страны. В ответ президент Александр Вучич планирует инициировать переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные шаги в условиях нарастающего давления.

США грозят ввести санкции против нефтегазовой компании NIS, которая на две трети принадлежит российским «Газпрому» и «Газпром нефти». Президент Сербии Александр Вучич, разглядев в этом шаге экономические шторма, загодя анонсировал переговоры с Владимиром Путиным.

Штаты 15 января заикнулись о санкциях против NIS. Ждать недолго — их действие может начаться уже 15 марта. Выступая перед кабинетом министров, Вучич сообщил: последствия будут тяжелыми для сербской нефтепереработки и химической промышленности.

Особенно тревожно звучит его прогноз для газовой отрасли. Сербия зависит от российского газа. Каждые сутки страна получает из России по 13,5–14,5 миллионов кубов.

На 20 января у сербского лидера в намечен вылет в США. Цель проста — пообщаться с новой американской администрацией в день инаугурации Дональда Трампа.

«Мы рассчитываем на перемены, которые улучшат жизнь наших граждан», — заявил президент. При этом он добавил, что сделает всё, чтобы защитить страну и найти баланс интересов.

Сразу после американской поездки Вучич собирается в Москву. Переговоры с Путиным могут пройти в конце января, в дни празднования Святого Саввы — знакового праздника для сербов.

Президент поручил правительству тщательно подготовить документы. Он подчеркнул: Россия для Сербии — стратегический партнер, а крайние меры, вроде продажи акций NIS, возможны лишь в крайнем случае.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, как всегда, дипломатичен. Он подтвердил готовность России провести встречу по горячим следам. По его словам, подобные переговоры всегда организуются в рекордные сроки.