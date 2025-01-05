Климатические изменения угрожают затоплением 13 крупнейшим нефтяным портам мира. Среди них — российский порт Усть-Луга, а также ключевые терминалы в Саудовской Аравии, США, Нидерландах и Китае.

Тринадцать крупнейших нефтяных портов мира могут уйти под воду, если уровень мирового океана поднимется всего на метр. Такую перспективу рисуют специалисты из International Cryosphere Climate Initiative (ICCI), как сообщает газета The Guardian. В этом списке оказался и российский порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом. А случиться всё это может уже к 2070 году.

Особенно рискуют саудовские терминалы Рас-Танура и Янбу-эль-Бахр. Эти "золотые жилы" Saudi Aramco отвечают за 98% экспорта нефти Саудовской Аравии.

Порты, которым грозит потопление:

Усть-Луга (Россия);

Галвестон и Хьюстон (США);

Роттердам (Нидерланды);

Фуджейра и Хор-Факкан (ОАЭ);

Шанхай, Далянь и Нинбо—Чжоушань (Китай);

Сингапур;

Кванъян (Южная Корея).

Дело тут не только в потере инфраструктуры. Каждый из этих портов — шестерёнка в механизме глобальной торговли нефтью. Потеря одного из них приведет к перебоям с поставками, скачкам цен на топливо и другим последствиям.

Глава ICCI Пэм Пирсон отмечает ироничность ситуации. Порты, обслуживающие добычу и продажу ископаемого топлива, теперь сами страдают из-за последствий его использования. Ведь уровень океана растёт из-за таяния ледников, ускоренного выбросами парниковых газов.