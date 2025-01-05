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Байден перед уходом наградил медалью свободы Боно, Месси, Сороса и Роберта Кеннеди
Перед уходом с поста президента Джо Байден вручил Президентскую медаль свободы ряду известных личностей, среди которых оказались музыкант Боно, футболист Лионель Месси, миллиардер и филантроп Джордж Сорос и покойный Роберт Кеннеди. Эти выдающиеся люди были признаны за их вклад в развитие культуры, спорта и благотворительности, а также за усилия, направленные на улучшение мира в целом.

Президентская медаль свободы одна из самых престижных наград в США. Ее начали вручать в 1963 году, и право выбирать, кому она достанется, остается за действующим президентом. Этой наградой чествуют тех, кто вложился в безопасность страны, культуру или мир во всем мире.

4 января в Белом доме пройдет церемония вручения медалей. Президент Джо Байден объявил о награждении 19 человек, которых он назвал «великими лидерами». По его словам, именно такие люди делают Америку и мир светлее и лучше.

В список попали:

  • Хиллари Клинтон — бывшая госсекретарь США, когда-то претендовавшая на президентский пост.
  • Джордж Сорос — миллиардер и филантроп.
  • Боно (Пол Дэвид Хьюсон) —  фронтмен U2, известный не только музыкой, но и помощью людям по всему миру.
  • Майкл Джей Фокс — актер, сыгравший, в частности, Марти Макфлая из «Назад в будущее».
  • Дензел Вашингтон — дважды оскароносный актер.
  • Джейн Гудолл — известный ученый, изучавший шимпанзе.
  • Ирвин «Мэджик» Джонсон — баскетболист, икона Los Angeles Lakers.

Некоторые из наград вручают уже ушедшим из жизни. Среди таких имен:

  • Роберт Кеннеди — младший брат президента Кеннеди, погибший в 1968 году.
  • Джордж Ромни — бывший губернатор Мичигана.
  • Эштон Картер — экс-глава Пентагона (2015–2017).
  • Фанни Лу Хамер — активистка за права избирателей и женщин.

Истоки медали свободы уходят во времена Гарри Трумэна, который учредил ее после Второй мировой войны. Тогда она называлась просто «Медаль свободы» и вручалась за военные заслуги. В 1963 году Джон Кеннеди переименовал награду, сделав ее более универсальной.

С момента создания медали ее получили 651 человек. Например, экипаж Apollo 13 удостоился награды как единое целое. Больше всех медалей вручил Барак Обама — 118 за время его президентства. А вот Линдон Джонсон впервые вручил награду посмертно — своему предшественнику Джону Кеннеди.

#сша #джо байден #награждение #президентская медаль свободы
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