Двое молодых людей, решивших заработать на поджогах электричек, оказались за решеткой. Инциденты произошли на станциях Лобня и Дмитров, где огонь уничтожил кабину машиниста одного из поездов.

Останкинский районный суд Москвы решил отправить за решетку двух парней, подозреваемых в поджоге электричек. 22-летний Кулаков и 23-летний Жаров останутся под стражей до 28 февраля 2025 года.

По данным следствия, 30 декабря 2024 года на станциях Лобня и Дмитров кто-то устроил поджоги электропоездов. В Лобне пожар особого урона не нанес, а вот в Дмитрове – выгорела кабина машиниста. Парни якобы решили подзаработать на этом. Через Telegram им предложили 100 тысяч рублей за видео поджога.

Поджигатели купили бензин, рассчитавшись своей картой. Это и вывело полицию на их след. Камеры на станциях и заправке зафиксировали, как парни готовились к делу. Однако, первая попытка не удалась – использовали солярку, которая не загорелась. Тогда они вернулись с бензином и довели дело до конца.

Кулакову и Жарову предъявили попытку и сам теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ). В деле фигурируют записи с камер наблюдения и данные о банковских переводах.

Это не первый случай поджогов. В декабре задержали подростков в Ростове-на-Дону – они спалили локомотив. Тоже теракт. После этого власти заговорили об ужесточении контроля за продажей бензина, особенно несовершеннолетним. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев даже предложил новые меры, чтобы исключить такие случаи.