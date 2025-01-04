Это решение, вызванное желанием оставить в прошлом колониальное наследие, может привести к проведению референдума уже в ближайшие годы. На фоне этих событий вновь всплывают интересы США, подогреваемые неоднозначными заявлениями Дональда Трампа.

Глава местного правительства Муте Эгеде, возглавляющий партию «Народное сообщество» (IA), открыто заявил о стремлении к независимости от Дании. Его слова прозвучали на фоне недавнего интереса со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который снова напомнил о своих планах сделать Гренландию частью Соединённых Штатов.

В своей новогодней речи Эгеде сделал акцент на необходимости решительного шага к самостоятельности. Он заявил, что Гренландия должна избавиться от колониального наследия и стать полноценным независимым государством. Издание Politico предполагает, что референдум по этому вопросу может состояться уже в 2025 году.

Эгеде, который занимает пост премьера с 2021 года, призвал сограждан объединиться ради будущего. Он подчеркнул, что отношения с Данией, несмотря на давнюю историю, так и не стали равноправными.

Гренландия – крупнейший остров на Земле – была датской колонией до 1979 года, когда ей предоставили право на самоуправление. Однако для полной независимости требуется референдум, как указано в соглашении с Данией 2009 года. Эгеде убеждён, что освобождение от «оков прошлого» позволит Гренландии уверенно заявить о себе на мировой арене.

Интерес к острову подогрели заявления Дональда Трампа, который в очередной раз отметил, что Гренландия могла бы стать частью США. По его словам, контроль над регионом стратегически важен для национальной безопасности. Ещё в 2019 году он впервые предложил купить остров у Дании, но тогда премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею абсурдной, а экс-лидер Гренландии Ким Кильсен заявил, что «Гренландия не продаётся».

В декабре 2024 года Муте Эгеде вновь подчеркнул: Гренландия останется суверенной. «Гренландия – наша. Мы не продаёмся и не будем. Борьба за свободу – наша обязанность», – заявил он.