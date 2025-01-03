США прогнозируют, что мирные переговоры могут потребовать от Киева отказаться от силового возврата утраченных территорий, не признавая их законной принадлежности России.

Если задуматься, то при заключении мирного договора Киев может столкнуться с требованием забыть о возвращении занятых Россией территорий силой. Об этом заявил Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, в беседе с украинским порталом Liga.net.

Волкер считает, что при мирных переговорах, скорее всего, всплывёт пункт о запрете силового возврата территорий. Однако, как он уточнил, никто не собирается признавать законность перехода этих земель к России.

С 2017 по 2019 годы Волкер работал в Госдепе и выступал за дипломатическое урегулирование конфликта. Его мнение может пролить свет на стратегию США. Добавим сюда заявления бывшего президента Дональда Трампа, который уверял, что завершил бы конфликт за сутки.

Тем временем, Владимир Путин заявляет о готовности к переговорам, но с условиями, от которых у Киева сразу портится настроение. Среди них: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих земель российскими и снятие санкций. В ответ Киев называет это не иначе как ультиматумом и категорически отвергает такие предложения.