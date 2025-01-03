Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за год связался с Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис. В его партии поддержали продолжение диалога.

По сути, тут многое сводится к позиции СДПГ. Саския Эскен, сопредседатель партии, открыто поддержала продолжение телефонных бесед между Шольцем и Путиным. По ее мнению, такие разговоры крайне важны для того, чтобы понять, как положить конец конфликту на Украине. "Нужно продолжать, иначе не будет никаких шансов на мир", — заявила она.

Однако Саския также подчеркнула, что на данном этапе нет необходимости в личных встречах. "Давайте поговорим по телефону, пока стороны не изменят свою позицию", — заявила она. Возможно, в этом и кроется определенный прагматизм: слова могут не меняться, но хотя бы слышать друг друга — уже шаг вперед.

А вот канцлер Шольц, не первый год работающий на международной арене, снова стал в центре внимания. Его визит в Москву в феврале 2022 года, за пару дней до начала военной операции, уже стал историей. Тогда он пытался убедить Путина не начинать СВО на Украине, но после начала боевых действий не стеснялся в словах и резко осудил действия России. Теперь, после долгого молчания, Шольц решился на новый контакт с российским лидером. Переговоры длились около часа, и, судя по всему, прошли откровенно. Шольц четко высказал свою позицию, потребовав немедленного прекращения боевых действий и вывода войск с украинской территории.

После разговора с Путиным Шольц связался с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также информировал своих западных коллег — Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Однако Зеленский был не в восторге от такого контакта. Он выразил опасения, что такой шаг откроет "ящик Пандоры", и мирные переговоры с Путиным могут стать нормой для других мировых лидеров, что, по его мнению, ослабит международную поддержку Украины.

В Германии мнение о необходимости таких звонков разделилось. Для некоторых, как для той же Саскии Эскен, этот диалог — важный инструмент для поиска путей к миру, пусть даже в таких сложных условиях.