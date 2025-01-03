Прекращение транзита газа через Украину оставило Приднестровье без энергоресурсов, что привело к остановке промышленности и переходу Молдавской ГРЭС на уголь. Запасы газа и угля иссякают, а власти ищут пути перераспределения энергии для предотвращения экономического коллапса.

С начала года Россия прекратила транзит газа через Украину, и это подкосило Приднестровье. Заводы встали, энергетики хватать перестало, а промышленные предприятия приостановили работу. Остались только те, кто кормит народ — продовольственная безопасность.

Первый вице-премьер и глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник заявил: мол, всё настолько критично, что смысла перечислять предприятия нет — остановка повсеместная. Только хлеб да молоко, что называется, по расписанию.

Оболоник заверил, что власти помогут бизнесу хотя бы закрыть текущие дела и завершить отгрузку продукции. А там, глядишь, к 5 января подсчитают, сколько энергии от бытового сектора можно перебросить на заводы.

Вроде бы пока всё под контролем, но это не надолго. Оболоник прямо сказал: затягивание проблемы может привести к тому, что многие предприятия уже не смогут оправиться.

Без газа пришлось перестраиваться и Приднестровской Молдавской ГРЭС. Теперь она, принадлежащая "Интер РАО", топит углем. Но, по данным местных СМИ, запасов хватит лишь до 20 февраля.