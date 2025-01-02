Эти меры связаны с обеспечением безопасности после инцидентов с беспилотниками в нескольких регионах.

Вечером 1 января в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова были введены ограничения на полёты. Из-за этого временно приостановили отправку и приём рейсов. Аэропорт Грабцево в Калуге закрыл свои двери для самолётов ровно в 20:36. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Чуть позже, с 21:00, аналогичные меры начали действовать в Пензе, Саранске и Саратове. В Росавиации пояснили, что такие ограничения необходимы, чтобы гарантировать безопасность полётов гражданской авиации.

Незадолго до этого, Минобороны России отчиталось об уничтожении 19 беспилотников в разных уголках страны. Это произошло с 17:30 до 20:00. Инциденты были зафиксированы в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков тоже сообщил, что в его регионе сбили дрон. К счастью, ни жертв, ни разрушений не было.

Ещё днём 31 декабря ограничения ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Причиной стали утренние угрозы дроновых атак.