Молдавия пытается переложить долг за газ на Приднестровье, обвиняя его в неоплате. Ситуация осложняется прекращением транзита газа через Украину.

Молдавия решила отмахнуться от своих долгов перед «Газпромом» и свалить всё на «Тираспольтрансгаз», утверждает Вадим Красносельский, глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Вместо того чтобы сесть за стол переговоров и обсудить проблему, «Молдовагаз» пошёл иным путём. Как рассказывает Красносельский, они взяли письмо от «Газпрома», изменили в нём адресата и переслали его в «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

Красносельский не стал выбирать выражения: назвал эту историю ложью и провокацией. Он также добавил, что «Газпром» никогда не обращался с претензиями ни к Приднестровью, ни к «Тираспольтрансгазу».

В 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» заключили новый контракт на пять лет. В рамках этого соглашения Кишинёв должен был погасить долг за поставленный ранее газ. По данным «Газпрома», на тот момент сумма задолженности, включая просрочки, составляла 709 миллионов долларов.

Но в Молдавии нашли своё объяснение: мол, это всё из-за Приднестровья, которое якобы годами не платило за газ. Премьер-министр Дорин Речан прямо заявил, что Кишинёв эти долги не признаёт.

Раньше российский газ шёл в Молдавию через Украину. Но теперь ситуация поменялась: «Нафтогаз» отказался продлевать контракт на транзит. Как итог – 1 января поставки газа были остановлены, о чём сообщил «Газпром».