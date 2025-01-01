Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года. Такую информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Эта мера призвана облегчить жизнь водителей, избавив их от необходимости срочно менять документы.
Продление происходит без участия самих водителей — удобно. Это касается всех: и тех, кто ездит на личном авто, и профессионалов, перевозящих людей или грузы. Заменять права ради продления не нужно, что экономит и время, и деньги.
Но, есть нюансы. Бывают случаи, когда без замены не обойтись. Вот они:
- Изменение имени или фамилии.
- Медицинские противопоказания к вождению.
- Повреждение, потеря или кража документа.
Бывает, что срок прав истёк, а автоматическое продление на вас не распространяется. Тогда придётся действовать по стандартной схеме:
- Пройти медкомиссию.
- Оплатить госпошлину.
- Обратиться в ГИБДД для оформления нового удостоверения.
Такая практика уже была: в 2022 году права, срок действия которых истекал в 2022–2023 годах, продлили на три года. Это помогло избежать очередей и снизить нагрузку на ведомства.
Автоматическое продление — это, конечно, удобно, но расслабляться не стоит. Если права утеряны, повреждены или ваши данные изменились, придётся всё равно наведаться в ГИБДД.