Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года. Это упростит жизнь автовладельцев, но в случае изменения данных, утери или повреждения документа замена всё же потребуется.

Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года. Такую информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Эта мера призвана облегчить жизнь водителей, избавив их от необходимости срочно менять документы.

Продление происходит без участия самих водителей — удобно. Это касается всех: и тех, кто ездит на личном авто, и профессионалов, перевозящих людей или грузы. Заменять права ради продления не нужно, что экономит и время, и деньги.

Но, есть нюансы. Бывают случаи, когда без замены не обойтись. Вот они:

Изменение имени или фамилии.

Медицинские противопоказания к вождению.

Повреждение, потеря или кража документа.

Бывает, что срок прав истёк, а автоматическое продление на вас не распространяется. Тогда придётся действовать по стандартной схеме:

Пройти медкомиссию. Оплатить госпошлину. Обратиться в ГИБДД для оформления нового удостоверения.

Такая практика уже была: в 2022 году права, срок действия которых истекал в 2022–2023 годах, продлили на три года. Это помогло избежать очередей и снизить нагрузку на ведомства.

Автоматическое продление — это, конечно, удобно, но расслабляться не стоит. Если права утеряны, повреждены или ваши данные изменились, придётся всё равно наведаться в ГИБДД.