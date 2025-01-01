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Разгон М
Фицо предсказал тяжёлые последствия из-за прекращения транзита газа из России
Киев уверяет, что Россия понесёт значительные финансовые убытки, в то время как Кремль предупреждает о возможных проблемах для потребителей в Европе. Словакия, сильно зависимая от российского газа, уже заявила о серьёзных экономических рисках. При этом, несмотря на активные санкции против России, Европа продолжает искать альтернативные источники энергии, но процесс этот потребует времени и больших вложений.

Транзит российского газа через Украину завершился. В Киеве заявили, что Россия якобы «потеряет большие деньги», а Кремль предостерёг о возможных проблемах для потребителей.

Контракт на транзит газа через Украину в Европу истёк 31 декабря. Владимир Путин утверждает, что Киев сам отказался от продления соглашения, несмотря на доход в $700–800 миллионов в год. Президент подчеркнул, что украинская сторона ведёт себя непоследовательно: вроде как сотрудничает с Западом, но одновременно мешает доступу российского газа на европейский рынок.

В свою очередь, Украина оправдывает свои действия вопросами безопасности. Министр энергетики Герман Галущенко назвал это «историческим решением» и добавил, что Россия теряет позиции, а Европа всё быстрее отворачивается от её газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо бьёт тревогу: прекращение транзита ударит по всему Евросоюзу. В своём выступлении он отметил, что последствия будут непростыми как для России, так и для европейских стран.

Особенно болезненно это скажется на Словакии, где зависимость от российского газа высока. Потеря транзита грозит стране серьёзными экономическими и энергетическими проблемами.

Кремль утверждает, что санкции против России играют на руку США, усиливая позиции их сжиженного природного газа в Европе. Однако такие меры, по мнению Москвы, приведут к росту цен на энергию и ударят по европейскому населению и бизнесу.

#россия #газ #киев #контракт #транзит российского газа
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