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Российский шахматист Дубов проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-офф
Российский гроссмейстер Даниил Дубов пропустил партию на чемпионате мира по блицу из-за джетлага, получив техническое поражение. Его соперник, американец Ханс Ниманн, известный шахматными скандалами, язвительно отреагировал на инцидент.

Чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке запомнится не только яркими партиями, но и неприятным инцидентом с участием российского гроссмейстера Даниила Дубова. Он не вышел на матч против американца Ханса Ниманна, что привело к техническому поражению. И тут всё как-то закрутилось и завертелось: события начали обсуждать, анализировать, а причина оказалась куда проще, чем думали.

Дубов сам рассказал, что не смог выйти на партию, потому что… просто уснул в отеле. «Я планировал быстро подготовиться, но как-то не рассчитал силы, прилёг отдохнуть, и заснул», — пояснил он. Ничего экстраординарного, но вот вопрос подготовки российских шахматистов к таким событиям в условиях смены часовых поясов остаётся открытым.

Все участники турнира сталкиваются с джетлагом, особенно при перелетах через несколько часовых поясов. Для Дубова, который оказался в США в первый раз, эта проблема стала непреодолимой преградой. Ну и да, нельзя не упомянуть, что в его случае многие могли увидеть не просто усталость, а какой-то протест против соперника — того самого Ханса Ниманна, имя которого в шахматных кругах вызывает бурю эмоций.

Ханс Ниманн стал знаменит благодаря своей победе над Магнусом Карлсеном в сентябре 2023 года на турнире в Сент-Луисе. Карлсен после поражения заявил, что подозревает соперника в жульничестве. Всё это переросло в настоящий скандал. Ниманн подал в суд на Карлсена, утверждая, что обвинения ложные, и что они порочат его репутацию. Суд отклонил иск, но скандал с ним, конечно, остался. В шахматном мире о Ниманне теперь говорят не только как о сильном игроке, но и как о фигуре, окружённой сомнениями.

Сам же Ниманн признавался, что когда-то в возрасте 16 лет использовал нечестные методы игры. Многие сочли его «жертвой обстоятельств», а его борьбу за восстановление репутации поддержали. Но не все разделяют его мнение. Напряжение между Ниманном и другими гроссмейстерами, как бы это сказать, не исчезло.

После того как Дубов не появился на партии, Ниманн не стал молчать. В социальных сетях он с нескрываемым ехидством заявил: «Трусость — это отсутствие характера». Также он предложил сыграть с Дубовым в блиц, если тот изменит своё решение, а также оплатить все расходы, включая проезд и проживание. К тому же, Ниманн пообещал пожертвовать 10 тысяч долларов на благотворительность, если российский гроссмейстер выйдет победителем.

#шахматы #чемпионат мира #дубов
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