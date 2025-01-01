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Илон Маск с президентских выборов в США живет в резиденции Трампа
Илон Маск поселился в Мар-а-Лаго после президентских выборов, укрепив союз с Дональдом Трампом. Он стал главным спонсором кампании, вложив $250 млн, и получил важную роль в администрации, возглавив новый департамент реформ.

Американский предприниматель, создатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который стал главным спонсором избирательной кампании Дональда Трампа, после выборов обосновался в роскошном поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщает The New York Times (NYT), Маск арендует коттедж под названием Banyan, расположенный прямо на территории поместья.

Этот самый Banyan находится буквально в двух шагах от главного здания Мар-а-Лаго, где и проживает Трамп. Маск теперь чуть ли не каждый день может захаживать к президенту в гости. Вот, например, недавно он ужинал в компании самого Трампа и основателя Amazon Джеффа Безоса. Событие, кстати, тоже отметили в NYT.

Цена за аренду? Как минимум $2 тысячи за ночь. Однако, по традиции, администрация Мар-а-Лаго выставляет счета только в конце пребывания. Это дает Трампу возможность самому решать, брать деньги или махнуть рукой на расходы. Так что, сколько именно Маск выложил за проживание — загадка.

Мар-а-Лаго — место не простое, а прямо-таки с двойным назначением: и резиденция, и гольф-клуб. Там уже успел погостить сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, который вскоре будет исполнять обязанности вице-президента США. Вэнс использовал это время для обсуждения ключевых вопросов, связанных с новой администрацией.

Илон Маск вложил в кампанию Трампа внушительную сумму — порядка $250 миллионов. Это гораздо больше, чем кто-либо ожидал. Такое финансирование сделало его важным союзником нового президента.

После победы Трампа Маску доверили руководящую роль в администрации: вместе с Вивеком Рамасвами он возглавит новый Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Организация займется реформами и будет внедрять предпринимательские подходы в госуправление.

Однако постоянное присутствие Маска вблизи Трампа вызывает напряжение среди других соратников президента. CNBC отмечает, что некоторые из них выражают недовольство растущим влиянием предпринимателя.

#сша #илон маск #the new york times #трампа
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