Россия и Украина могут подписать мирное соглашение в 2025 году: Киев готов к компромиссу по территориям ради гарантий безопасности, но юридически уступки не признает. США и Дональд Трамп сыграют ключевую роль в переговорах, усиливая давление на Москву и поддержку Киева.

Россия и Украина, возможно, подпишут мирное соглашение в 2025 году. Financial Times сообщает, что Киев готов признать фактический контроль Москвы над утраченными территориями в обмен на гарантии безопасности. Правда, юридически Украина таких изменений признавать не станет.

Говорят, что новый президент США Дональд Трамп возьмется за дело с напором. Он может усилить давление на Москву, угрожая жесткими санкциями, и в то же время усилить поддержку Украины – и оружием, и деньгами. Союзники США при этом будут настаивать, чтобы Вашингтон не закрывал Украине двери в НАТО, даже на стадии переговоров.

Зеленский, как предполагается, готов пойти на компромисс. Украина, мол, согласна смириться с утратой контроля над некоторыми землями, но только при условии, что Европа и Штаты предоставят гарантии безопасности. При этом Киев продолжает настаивать на своем суверенитете над этими территориями – хоть юридически, хоть символически.

Ранее Зеленский уверял, что возвращение к границам 1991 года – его цель. Но, признаться, в октябре 2024-го он допустил: итоговые границы Украины будут зависеть от множества факторов.

Россия требуют вывода украинских войск с территорий Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья, а также отказа Украины от вступления в НАТО.

Путин заявлял: Россия к переговорам готова, но исключительно на своих условиях. В декабре он добавил, что мирное соглашение может быть подписано лишь легитимной украинской властью.

Даже если сесть за стол переговоров, согласия достичь будет непросто. Москва не собирается уступать в вопросах Крыма и новых регионов, а Киев отказывается с этим смириться. Зеленский уверял: переговоры возможны только тогда, когда Украина будет сильна и сможет защитить свои интересы.