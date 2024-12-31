С запуском GTA VI можно ожидать рекордные продажи, которые могут не только побить все возможные рекорды в мире видеоигр, но и в сфере развлечений в целом. Бюджет игры может достигнуть 2 миллиардов долларов, что, мягко говоря, поставит всю индустрию на грань риска, особенно на фоне последних изменений на рынке. Однако прогнозы аналитиков более чем оптимистичны: игра готова собрать такие доходы, что фильмы, которые держат лидерство на мировых экранах, могут позавидовать.

Официально GTA VI была анонсирована в декабре 2023 года. Игра от Rockstar Games, как всегда, вызвала ажиотаж, и хотя точной даты релиза нет, многие ждут её в 2025 году, ближе к осени. Первый трейлер, собравший более 225 миллионов просмотров на YouTube, как свидетельствует статистика, не оставил равнодушным ни одного фаната.

Аналитики DFC Intelligence предсказывают, что предзаказы GTA VI могут принести больше миллиарда долларов ещё до релиза. А в первый год с момента выхода игра может заработать около 3,2 миллиарда долларов, что явно ставит её на одну полку с крупнейшими кассовыми блокбастерами. Например, такие фильмы как «Головоломка 2» и «Дедпул и Росомаха» с их миллиардами в кассе вряд ли составят конкуренцию этому гиганту. Даже «Аватар» с его 2,9 миллиардами, похоже, отдохнёт на втором плане, если GTA VI действительно соберёт такие деньги.

Но, конечно, важно понимать разницу между затратами на создание игры и фильма. Пока что игровой проект может похвастаться более долгим процессом разработки, требующим много времени и ресурсов.

Николас Ловелл, основатель GamesBrief, уверен: стоимость разработки новой GTA колеблется от нескольких сотен миллионов до 2 миллиардов долларов. Такой риск оправдан лишь на фоне огромного ожидания фанатов, и только Rockstar Games может позволить себе такой прыжок в неизвестность. В отличие от ежегодных релизов Call of Duty или EA Sports FC, GTA VI выходит после долгого перерыва.

GTA V, выпущенная в 2013 году, уже продалась в количестве более 205 миллионов копий и принесла Rockstar больше 9 миллиардов долларов. Для игры, которая по-прежнему держит второе место в списке самых продаваемых игр после Minecraft, не было бы ничего удивительного в том, что продолжение выйдет под знаменами успеха.

Но вот интересный момент: в последние годы игровая индустрия ощутила на себе последствия кризиса, потери рабочих мест и сокращение выпуска проектов. За последнюю пару лет более 33 тысяч сотрудников крупных студий, таких как Sony и Microsoft, пополнили ряды безработных. Это, безусловно, отразилось на результатах всей отрасли.

Тем не менее, Штраус Зельник, глава Take-Two, не теряет оптимизма и уверен, что индустрия всё-таки восстановится. Спрос на видеоигры продолжит расти, а консоли всё ещё не достигли своего пика.

Прогнозы консалтинговой компании Ampere Analysis звучат обнадёживающе: в 2025 году расходы на видеоигры и внутриигровые покупки могут вырасти на 2,2%, достигнув 195 миллиардов долларов.